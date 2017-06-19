95 процентов омичей трудоустроились после профобучения

Областная служба занятости продолжает профессиональное обучение и дополнительное образование омичей. Только в этом году около 2,6 тыс. человек стали получать профессиональное обучение. Ежегодно благодаря направлениям службы не менее 5 тыс. омичей повышают квалификацию и получают новую профессию. Большая часть этих людей - 95 % - трудоустраиваются.

- Эти цифры остаются стабильными на протяжении последних пяти лет, - объяснила начальник отдела профориентации и профессионального обучения безработных Ольга Артемьева. - Судя по показателям статистики, рынок труда в нашем регионе не испытывает существенных кризисных явлений. Хотя требования работодателей постоянно меняются, некоторые профессии становятся менее востребованными, на другие, напротив, повышается спрос. Бывает, что человек не может найти работу по прежней специальности, и обращается к нам.

Самыми востребованными профессиями у мужчин остаются электрогазосварщики, монтажники, фрезеровщики, крановщики, а у женщин - менеджеры по персоналу, бухгалтеры, парикмахеры, продавцы и другие. Служба занятости помогает пройти профессиональное тестирование и определить профпригодность безработного. Чаще всего проблему с выбором профессии и трудоустройством удаётся решить.