Руководители омских компаний признались, что не любят в молодых специалистах
Общество  •  18 мая 2017, 08:53, последнее обновление 18 мая 2017, 09:48  •  печать

Руководители омских компаний признались, что не любят в молодых специалистах

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Сайт по поиску работы "Зарплата.ру" провёл опрос среди омских работодателей, которые рассказали, какие качества выпускников мешают трудоустройству, а также можно ли получить работу с тройками в дипломе.

Сайт "Зарплата.ру" опросил омские компании, готовы ли они брать на работу выпускников без опыта. Так 63 % опрошенных за последние полгода имели вакансии, на которые рассматривали молодых специалистов. У каждого второго работодателя подобные вакансии открыты и сейчас.

Кроме того, руководители стали меньше обращать внимания на оценки выпускников - только 19 % беспокоит этот вопрос. В прошлом году в диплом заглядывало 30 % работодателей. Наличие красного диплома могут оценить  только 35 % опрошенных, поскольку для большинства (58 %) цвет не имеет никакого значения. 7% признались, что отличники и вовсе вызывают у них раздражение.

По мнению 70 % руководителей, главная проблема выпускников, которая может им помешать получить работу – это завышенные зарплатные ожидания. 42 % работодателей рассказали, что молодых специалистов подводят коммуникационные навыки. Каждому третьему опрошенному не хватает в выпускниках профессиональных навыков, а еще 28 % – опыта по специальности.

Также руководители признались, что больше всего в молодых специалистах их раздражает безответственность, отсутствие дисциплины и желание получать высокую зарплату, выполняя минимальные обязанности.

Теги  •  #выпускник #опрос #работа #работодатель

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Комментарии
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Александр Божежар  •  18 мая 2017, 09:33

Ну так иначе и быть не может, что бы специалист удовлетворял требованиям - он должен обучаться уже состоя в штате, а голая теория - бесполезна.

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Лариса Савельева  •  18 мая 2017, 09:25

Открытые коммуникационные навыки это последствия интернет общения в сети, когда живой разговор с собеседником заменяется печатным словом

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