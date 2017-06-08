Три первых пляжа открылись в Омске

В Омской области открылись первые пляжи, большая часть из которых оказались коммерческими. Также своего открытия ждут ещё 11 пляжей.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области проверили и приняли к эксплуатации три пляжа из 14 запланированных. Теперь омичи смогут искупаться на пляже "Колос", расположенном у озера на территории санатория "Колос", городском пляже в Тюкалинске на реке Тюкалка, а также на платном пляже "ОМТОР" в Центральном округе Омска.

Отметим, что из-за высокого уровня воды в Иртыше всё ещё закрыты пять городских пляжей. Как только уровень воды спадёт, их проверят и подготовят для работы в летний период.

Для этого на пляжах установят спасательные посты, на которых будут дежурить работники пляжа, прошедшие специальное обучение. Пост должен быть оборудован громкоговорителем, спасательными средствами, а также иметь связь с медицинскими, спасательными, надзорными и правоохранительными органами. Также для получения разрешения обследуется дно водоёмов, которое при необходимости расчищают.