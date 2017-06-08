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Три первых пляжа открылись в Омске
Общество  •   8 июня 2017, 13:13, последнее обновление 8 июня 2017, 13:39  •  печать

Три первых пляжа открылись в Омске

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В Омской области открылись первые пляжи, большая часть из которых оказались коммерческими. Также своего открытия ждут ещё 11 пляжей.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области проверили и приняли к эксплуатации три пляжа из 14 запланированных. Теперь омичи смогут искупаться на пляже "Колос", расположенном у озера на территории санатория "Колос", городском пляже в Тюкалинске на реке Тюкалка, а также на платном пляже "ОМТОР" в Центральном округе Омска.

Отметим, что из-за высокого уровня воды в Иртыше всё ещё закрыты пять городских пляжей. Как только уровень воды спадёт, их проверят и подготовят для работы в летний период.

Для этого на пляжах установят спасательные посты, на которых будут дежурить работники пляжа, прошедшие специальное обучение. Пост должен быть оборудован громкоговорителем, спасательными средствами, а также иметь связь с медицинскими, спасательными, надзорными и правоохранительными органами. Также для получения разрешения обследуется дно водоёмов, которое при необходимости расчищают.

Теги  •  #городские пляжи #открытие

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Комментарии
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Анна Орлова  •  8 июня 2017, 13:33

Очень вовремя - как раз гидрометцентр ливень с градом пообещал, ага:) Остальные пляжи могут не спешить.

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