Омичей познакомят с казахской домброй
Общество  •  16 июня 2017, 15:29, последнее обновление 16 июня 2017, 15:38  •  печать

Омичей познакомят с казахской домброй

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18 июня в сквере Дружбы народов пройдёт творческая встреча "Домбра под открытым небом".

В воскресенье, 18 июня, омичи смогут поближе познакомиться с казахской национальной музыкой, сообщает пресс-служба администрации города. В сквере Дружбы народов пройдёт творческая встреча "Домбра под открытым небом". Организатором мероприятия выступила региональная казахская национально-культурная автономия.

В сквере с мастер-классом выступит лучший домбрист Омска и Омской области, лауреат конкурса имени Шамши Калдаякова Асылбек Айтымов. Свои номера покажет ансамбль домбристов "Орнек". Гости праздника смогут попробовать свои силы в игре на необычном инструменте.

В нашем народе говорят, что в звуках домбры живёт душа казаха, - заявила заместитель президента региональной казахской национально-культурной автономии Зауреш Асанова. - Ещё в древности она служила языком общения кочевых людей, который позволял им выражать своё душевное состояние… Для казаха домбра - символ национальной духовности, и очень хочется, чтобы такие встречи проходили в нашем городе как можно чаще.

Теги  •  #казах #праздник #сквер

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Комментарии
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Роман Орехов  •  16 июня 2017, 16:08

Прекрасный национальный музыкальный инструмент, очень хорошо что мероприятие позволит приобщиться к музыке всем желающим и совершенно бесплатно

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