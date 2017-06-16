Омичей познакомят с казахской домброй

В воскресенье, 18 июня, омичи смогут поближе познакомиться с казахской национальной музыкой, сообщает пресс-служба администрации города. В сквере Дружбы народов пройдёт творческая встреча "Домбра под открытым небом". Организатором мероприятия выступила региональная казахская национально-культурная автономия.

В сквере с мастер-классом выступит лучший домбрист Омска и Омской области, лауреат конкурса имени Шамши Калдаякова Асылбек Айтымов. Свои номера покажет ансамбль домбристов "Орнек". Гости праздника смогут попробовать свои силы в игре на необычном инструменте.