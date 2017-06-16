В Омске из-за жары водители начали терять сознание за рулём [ВИДЕО]

Сегодня, 16 июня, в социальных сетях появилось несколько видеороликов, снятых на омских дорогах. В одном из них можно увидеть автомобиль Nissan Qashqai с помятым капотом, который едет по встречной полосе Красноярского тракта. Другие автовладельцы, сигналя ему, вынуждены были разъезжаться в разные стороны, чтобы избежать столкновения. Очевидцы сообщают, что шофёр кроссовера, вероятно, потерял сознание, поскольку лежал головой на руле.
На другом видео запечатлена съехавшая в кювет иномарка. Рядом с ней находится несколько человек, которые, видимо, прибежали на место, услышав, что произошла авария. Автор видео сообщает, что у водителя во время движения остановилось сердце, и он умер до приезда врачей.
В комментариях к публикациям омичи пишут, что водители могли почувствовать себя плохо из-за жары, установившейся в городе. Даже сейчас столбик термометра показывает +32 градуса по Цельсию.
Nissan Qashqai, насколько я знаю, не самая плохая машинка, оборудована кондиционером даже в базовой комплектации. Какая жара? А каково же тогда водилам, гоняющим на чудах техники отечественного автопрома, особенно советского производства?
С кондёром машина перегреваться может, а может человек боится заболеть или он не заправлен