В Омске из-за жары водители начали терять сознание за рулём [ВИДЕО]
Общество  •  16 июня 2017, 15:13  •  печать

В Омске из-за жары водители начали терять сознание за рулём [ВИДЕО]

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Очевидцы сообщили о нескольких ДТП, произошедших из-за того, что водители потеряли сознание во время движения.

Сегодня, 16 июня, в социальных сетях появилось несколько видеороликов, снятых на омских дорогах. В одном из них можно увидеть автомобиль Nissan Qashqai с помятым капотом, который едет по встречной полосе Красноярского тракта. Другие автовладельцы, сигналя ему, вынуждены были разъезжаться в разные стороны, чтобы избежать столкновения. Очевидцы сообщают, что шофёр кроссовера, вероятно, потерял сознание, поскольку лежал головой на руле.

На другом видео запечатлена съехавшая в кювет иномарка. Рядом с ней находится несколько человек, которые, видимо, прибежали на место, услышав, что произошла авария. Автор видео сообщает, что у водителя во время движения остановилось сердце, и он умер до приезда врачей.

В комментариях к публикациям омичи пишут, что водители могли почувствовать себя плохо из-за жары, установившейся в городе. Даже сейчас столбик термометра показывает +32 градуса по Цельсию.

Теги  •  #авария #видео #дороги #ДТП #жара #погода #пробки

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Комментарии
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Jack Daniels  •  16 июня 2017, 17:04

Nissan Qashqai, насколько я знаю, не самая плохая машинка, оборудована кондиционером даже в базовой комплектации. Какая жара? А каково же тогда водилам, гоняющим на чудах техники отечественного автопрома, особенно советского производства?

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Анастасия Белозёрова  •  16 июня 2017, 17:59

С кондёром машина перегреваться может, а может человек боится заболеть или он не заправлен

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