В Омске закончилось действие льгот по водоснабжению и водоотведению
Общество  •  16 июня 2017, 13:13, последнее обновление 16 июня 2017, 13:14  •  печать

В Омске закончилось действие льгот по водоснабжению и водоотведению

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Региональная энергетическая комиссия установила новые льготные тарифы на второе полугодие. Действие некоторых продлевать не стали по объективным причинам. 

Жители 82 поселений в 22 районах области и в Омске получат квитанции со сниженными суммами, поскольку омская РЭК установила для этих муниципальных образований льготные тарифы. Как сообщили в пресс-службе энергетической комиссии, 64 льготных тарифа установлены на теплоснабжение, 11 - на питьевую воду, шесть - на водоотведение и один на горячую воду.

- Общая сумма компенсаций из бюджета региона по льготным тарифам на второе полугодие 2017 года составит более 16 млн рублей, - рассказала пресс-секретарь РЭК Ирина Безъязыкова. - Наиболее крупные плановые размеры компенсаций предусмотрены для Муромцевского (2,8 млн руб.), Нововаршавского (2,6), Тарского (2,4), Азовского (2,0), Омского (1,1) и Русско-Полянского (1,0) районов. Впервые льготные тарифы по теплу и холодной воде устанавливаются для Муромцевского района. В Любинском районе добавится четыре льготных тарифа на тепловую энергию.

В Омске с 1 июля закончится действие льготных тарифов по водоснабжению и водоотведению. Правда, уверяют в РЭК, это не так страшно, как кажется на первый взгляд. Льготы были установлены в связи с появлением транспортировщика воды ООО "Водораспределение", но он ушёл с рынка, и теперь АО "ОмскВодоканал" будет поставлять воду потребителям напрямую. То есть, существенных изменений в квитанциях омичи не увидят. Да и установлена эта льгота была всего для одного дома на проспекте Карла Маркса, где проживает около 150 человек.

Также некоторым организациям льготы были отменены по итогам анализа платежей граждан. По информации пресс-службы РЭК, полностью исчезнут льготные тарифы на тепло и воду в Большереченском районе. В Крутинском районе перестанут действовать льготы на водоотведение.

Теги  •  #водоснабжение #РЭК #тарифы ЖКХ #теплоснабжение

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