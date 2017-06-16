В омских многоэтажках заменят 909 лифтов в ближайшие три года

В 2017 году в Омске планируют отремонтировать более 1089 многоквартирных домов, а в 2017-2019 годах по всей области - 3653 многоэтажки.

В Омской области в 2017-2019 годах отремонтируют 3653 многоквартирных дома. Только в этом году в Омске приведут в порядок 1089 домов. Об этом сообщает Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области после онлайн-планёрки с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андреем Чибисом.

В предстоящие три года в городе отремонтируют 1719 крыш и 106 фасадов. В 200 домах планируют привести в порядок инженерные сети, а также заменить 909 лифтов.

По данным на 15 июня, по плану 2017 года в 339 домах завершены ремонтные работы, ещё в 208 работы продолжаются, и 240 планируют отремонтировать. Отметим, что в России в 2017 году собираются отремонтировать 45 тыс. многоэтажек.