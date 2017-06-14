Из омского Минстроя уволили Николая Зенковича

На сегодняшнем заседании правительства Омской области было объявлено о том, что заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Николай Зенкович покидает свой пост. Исполняющий обязанности главы Минстроя Богдан Масан сообщил, что у Зенковича 14 июня истёк срок трудового договора.



Напомним, что после выхода на пенсию министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Александра Бирюкова ведомство возглавил бывший глава Ленинского округа Омска Владимир Стрельцов. Он взял в себе в заместители дорожника Дмитрия Христолюбова. Также свои посты сохранили заместители министра Богдан Масан и Дмитрий Шикалов.