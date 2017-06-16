Омские прокуроры вернули государству незаконно арендованное озеро

В сентябре 2014 года сотрудники администрации Одесского района сформировали земельный участок под озером и заключили с одним из предпринимателей договор аренды на пять лет. Прокуроры установили, что это было сделано незаконно.

- Водный объект и водные ресурсы не предоставлялись арендодателю в пользование для товарного рыболовства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Однако действующее законодательство не предусматривает возможности передачи в аренду земельного участка под водным объектом отдельно от самого водного объекта.

В итоге на столе у главы Одесского района оказался акт прокурорского реагирования. По итогам его рассмотрения договор аренды земли под озером был расторгнут.