Омские прокуроры вернули государству незаконно арендованное озеро

В сентябре 2014 года сотрудники администрации Одесского района сформировали земельный участок под озером и заключили с одним из предпринимателей договор аренды на пять лет. Прокуроры установили, что это было сделано незаконно.
- Водный объект и водные ресурсы не предоставлялись арендодателю в пользование для товарного рыболовства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Однако действующее законодательство не предусматривает возможности передачи в аренду земельного участка под водным объектом отдельно от самого водного объекта.
В итоге на столе у главы Одесского района оказался акт прокурорского реагирования. По итогам его рассмотрения договор аренды земли под озером был расторгнут.
Скорее всего дали озеро в аренду предпринимателю, он его почистил, купил и запустил мальков и еще чего много сделал, чтобы озеро не погибло, НО кому-то очень оно понравилось, вот и признали НЕЗАКОННОЙ аренду, а озерко отойдет НО уже в собственность кому-то приближенному к императору. А предприниматель останется и без денег, и без дела, возможно, всей его жизни.
Очень жаль, что за деньги покупают и арендуют лучшие природные места, к которым закрывается доступ простых людей.