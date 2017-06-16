Омские прокуроры вернули государству незаконно арендованное озеро
Общество  •  16 июня 2017, 11:16  •  печать

Омские прокуроры вернули государству незаконно арендованное озеро

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Чиновники Одесского района в нарушение закона сдали предпринимателю в аренду землю под озером.

В сентябре 2014 года сотрудники администрации Одесского района сформировали земельный участок под озером и заключили с одним из предпринимателей договор аренды на пять лет. Прокуроры установили, что это было сделано незаконно.

- Водный объект и водные ресурсы не предоставлялись арендодателю в пользование для товарного рыболовства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Однако действующее законодательство не предусматривает возможности передачи в аренду земельного участка под водным объектом отдельно от самого водного объекта.

В итоге на столе у главы Одесского района оказался акт прокурорского реагирования. По итогам его рассмотрения договор аренды земли под озером был расторгнут.

Теги  •  #аренда #Одесский район #озеро #прокуратура

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Комментарии
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Ольга Тимофеева  •  16 июня 2017, 12:50

Скорее всего дали озеро в аренду предпринимателю, он его почистил, купил и запустил мальков и еще чего много сделал, чтобы озеро не погибло, НО кому-то очень оно понравилось, вот и признали НЕЗАКОННОЙ аренду, а озерко отойдет НО уже в собственность кому-то приближенному к императору. А предприниматель останется и без денег, и без дела, возможно, всей его жизни.

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Алёна Ярошевич  •  16 июня 2017, 12:04

Очень жаль, что за деньги покупают и арендуют лучшие природные места, к которым закрывается доступ простых людей.

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