Прокуроры выявили нарушения санитарных норм в Большереченском зоопарке

Сотрудники надзорных органов обнаружили нарушение ветеринарно-санитарных норм в Большереченском зоопарке. Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными полиция возбуждать не стала.

В общественную организацию "Мир добрых сердец" из прокуратуры поступил ответ на запрос (копия имеется в распоряжении "Омск Здесь"), в котором омичи просили проверить условия содержания животных в Большереченском зоопарке. В документе говорится о том, что в ходе проверки учреждения для содержания животных сотрудники надзорных органов выявили нарушения санитарных норм. В результате было возбуждено дело об административном правонарушении.

- По всем выявленным фактам прокуратурой Большереченского района внесено представление директору бюджетного учреждения, - сообщается в ответе на запрос. - В настоящий момент представление находится на рассмотрении.

Также в прокуратуре отмечают, что ОМВД России по Большереченскому району приняло решение не возбуждать уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Получить оперативный комментарий от руководства учреждения не удалось, поскольку на звонок корреспондента "Омск Здесь" никто не ответил.

Напомним, скандал, связанный с зоопарком, разгорелся после того, как один из посетителей опубликовал в социальных сетях фотографии животных, содержащихся, по его мнению, в ужасных условиях. Так, на кадрах можно было увидеть раненого волка, лежащего в чёрной жиже бегемота и напуганных оленей. Впоследствии эту информацию прокомментировали в министерстве культуры Омской области. Чиновники уверяли, что техническое и санитарное состояние клеток и вольеров находится под постоянным контролем, уборка в помещениях проводится регулярно, а травмы животные получили в схватке со своими сородичами.