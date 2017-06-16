Дороги омского Левобережья заполонила строительная грязь

Строительные площадки Кировского округа не имеют подъездных путей и мест для мытья колёс транспорта.

В Кировском округе проходит массовая проверка строительных площадок, сообщает пресс-служба администрации города. На Левом берегу действует 50 строек. С начала года специалистами отдела контроля администрации Кировского округа составлено 44 протокола об административных правонарушениях. Большинство протоколов составлено по фактам ненадлежащего состояния ограждения строительной площадки.

Стройки не имеют подъездных путей и мест для мытья колёс транспорта. Машины грязь со строительных площадок выносят на колёсах на дороги города. Это затрудняет дорожное движение и пагубно влияет на общее санитарное состояние Омска. По фактам нарушения правил благоустройства составлено 27 протоколов.