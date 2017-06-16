Дороги омского Левобережья заполонила строительная грязь
Общество  •  16 июня 2017, 08:59, последнее обновление 16 июня 2017, 09:29  •  печать

Дороги омского Левобережья заполонила строительная грязь

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Строительные площадки Кировского округа не имеют подъездных путей и мест для мытья колёс транспорта.

В Кировском округе проходит массовая проверка строительных площадок, сообщает пресс-служба администрации города. На Левом берегу действует 50 строек. С начала года специалистами отдела контроля администрации Кировского округа составлено 44 протокола об административных правонарушениях. Большинство протоколов составлено по фактам ненадлежащего состояния ограждения строительной площадки.

Стройки не имеют подъездных путей и мест для мытья колёс транспорта. Машины грязь со строительных площадок выносят на колёсах на дороги города. Это затрудняет дорожное движение и пагубно влияет на общее санитарное состояние Омска. По фактам нарушения правил благоустройства составлено 27 протоколов.

Теги  •  #грязь #дороги

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Комментарии
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Влад Никитин  •  16 июня 2017, 10:54

Когда столько много строительных площадок, то требование к транспорту мыть колеса является более чем правомерным.

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