В Омске на перекрёстке улиц Лукашевича и Степанца откорректировали светофор
Общество  •  15 июня 2017, 17:08, последнее обновление 15 июня 2017, 17:19  •  печать

В Омске на перекрёстке улиц Лукашевича и Степанца откорректировали светофор

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Светофор, расположенный на перекрёстке Лукашевича и Степанца, изменил режим работы. Теперь длительность промежуточного такта второй фазы стала длиннее.

Сегодня, 15 июня, режим работы светофора на пересечении улиц Лукашевича и Степанца изменён. По информации департамента транспорта мэрии, увеличилась длительность светофорной фазы, во время которой пешеходы переходят улицу Лукашевича.

Изменения было необходимо внести для того, чтобы транспорт, движущийся по улице Лукашевича в прямом направлении со стороны улицы Крупской, успел освободить перекрёсток, не допуская пересечения с пешеходами, которые начинают движение в следующей фазе.

Специалисты считают, что благодаря корректировке снизится вероятность возникновения ДТП с наездами на пешеходов. Особенно это будет актуально в тех случаях, когда водители транспорта, нарушая ПДД, завершают проезд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора на высокой скорости.

Теги  •  #дороги #пешеход #светофор

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