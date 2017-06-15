В Омске на перекрёстке улиц Лукашевича и Степанца откорректировали светофор

Светофор, расположенный на перекрёстке Лукашевича и Степанца, изменил режим работы. Теперь длительность промежуточного такта второй фазы стала длиннее.

Сегодня, 15 июня, режим работы светофора на пересечении улиц Лукашевича и Степанца изменён. По информации департамента транспорта мэрии, увеличилась длительность светофорной фазы, во время которой пешеходы переходят улицу Лукашевича.

Изменения было необходимо внести для того, чтобы транспорт, движущийся по улице Лукашевича в прямом направлении со стороны улицы Крупской, успел освободить перекрёсток, не допуская пересечения с пешеходами, которые начинают движение в следующей фазе.

Специалисты считают, что благодаря корректировке снизится вероятность возникновения ДТП с наездами на пешеходов. Особенно это будет актуально в тех случаях, когда водители транспорта, нарушая ПДД, завершают проезд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора на высокой скорости.