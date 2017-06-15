Замечания в дневниках омских школьников представили на выставке
Общество  •  15 июня 2017, 16:05, последнее обновление 15 июня 2017, 16:16  •  печать

Замечания в дневниках омских школьников представили на выставке

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На открывшейся в Екатеринбурге выставке представили более сотни записей школьных учителей в дневниках их подопечных из разных регионов страны. Часть экспозиции заняли "учительские послания" родителям омских школьников.

Как рассказали "Омск Здесь" организаторы выставки из Российского бюро образовательных событий, замечания в адрес омских школьников не слишком отличаются от критики их сверстников в других городах. "Задавала глупые вопросы, отвлекая от урока! Неорганизована!" - сообщает грозное послание родителям одной из омских учениц. "Играл в свистульку", - лаконично шлёт "тревожный звонок" преподаватель другого школьника. "Не работает с атласом, занята причёской", - гласит ещё одна учительская жалоба. Организаторы выставки обнаружили и необычные записи в некоторых дневниках. К примеру, ученик "не знает, как зовут президента", "жуёт цветы" и "забыл, где живёт".

Записи в дневниках создатели выставки собирали два месяца. Самая старая запись - из дневника 1978 года. "По дневникам можно смело изучать историю, так как ценности, предпочтения, даже стиль написания меняется в зависимости от того времени, в которое живёт учитель. Раньше девочкам запрещали краситься и об этом писали родителям, порой в ироничной форме. Сейчас уже преподаватели не обращают на это внимание. Раньше педагоги возмущались, что на уроке пищит пейджер или тамагочи, а сейчас злятся на вибрацию телефона", - поясняют организаторы выставки, проходящей в УрФУ.

Теги  •  #выставка #Дневник #школьники

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Комментарии
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Роман Орехов  •  15 июня 2017, 16:17

Целая многолетняя история школьных гневных записей, а сколько за ними воспитательных реакций родительских, вот "за играл в свистульку" наверное получил кто то )

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