Замечания в дневниках омских школьников представили на выставке

Как рассказали "Омск Здесь" организаторы выставки из Российского бюро образовательных событий, замечания в адрес омских школьников не слишком отличаются от критики их сверстников в других городах. "Задавала глупые вопросы, отвлекая от урока! Неорганизована!" - сообщает грозное послание родителям одной из омских учениц. "Играл в свистульку", - лаконично шлёт "тревожный звонок" преподаватель другого школьника. "Не работает с атласом, занята причёской", - гласит ещё одна учительская жалоба. Организаторы выставки обнаружили и необычные записи в некоторых дневниках. К примеру, ученик "не знает, как зовут президента", "жуёт цветы" и "забыл, где живёт".

Записи в дневниках создатели выставки собирали два месяца. Самая старая запись - из дневника 1978 года. "По дневникам можно смело изучать историю, так как ценности, предпочтения, даже стиль написания меняется в зависимости от того времени, в которое живёт учитель. Раньше девочкам запрещали краситься и об этом писали родителям, порой в ироничной форме. Сейчас уже преподаватели не обращают на это внимание. Раньше педагоги возмущались, что на уроке пищит пейджер или тамагочи, а сейчас злятся на вибрацию телефона", - поясняют организаторы выставки, проходящей в УрФУ.