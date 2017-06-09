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В Омске 8,5 тыс. выпускников напишут второй основной экзамен
Общество  •   9 июня 2017, 10:30, последнее обновление 9 июня 2017, 10:31  •  печать

В Омске 8,5 тыс. выпускников напишут второй основной экзамен

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Сегодня омские школьники напишут ЕГЭ русскому языку. Выпускникам придется набрать не менее 24 баллов, чтобы получить аттестат и не ниже 36 баллов, чтобы попасть в вуз.

Сегодня, 9 июня, около 8,5 тыс. выпускников, подавших заявки на участие, должны написать ЕГЭ по русскому языку. Из них более 4,5 тыс. участников сдадут экзамен в Омске.

Для сдачи русского языка в регионе откроются 67 пунктов сдачи ЕГЭ, 25 из которых расположены в городе. Во всех пунктах ведется видеонаблюдение, а экзаменуемые проходят осмотр перед тем, как попасть внутрь.

- Русский язык сдают практически все, а с математикой сложнее. В прошлом году у нас не сдали ЕГЭ всего 1,2% выпускников, - объяснила министр образования Омской области Татьяна Дернова. - В подобной ситуации ребёнок может подготовиться и пересдать на следующий год или пойти в колледж, а потом уже в вуз. Девятиклассники могут пересдать экзамен в сентябре, также поступить в колледж или по решению родителей остаться на второй год обучения.

Выпускникам нужно будет выполнить 25 заданий за три с половиной часа. Минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата об окончании школы, - 24 балла.

Отметим, что результаты ЕГЭ по русскому языку нужно предоставить при поступлении в вуз на любую специальность. Вузы не имеют права устанавливать проходной порог ниже 36 баллов.

Теги  •  #выпускник #ЕГЭ #русский язык

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