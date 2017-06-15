Омичей оштрафовали на 1 млн за разведение костров
Общество  •  15 июня 2017, 12:00  •  печать

Омичей оштрафовали на 1 млн за разведение костров

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В Главном управлении лесного хозяйства Омской области напомнили о штрафах и уголовной ответственности за разжигание огня в лесах.

Из-за установления в регионе жаркой погоды главное управление лесного хозяйства Омской области призывает омичей беречь лес от огня. Сотрудники управления продолжают ежедневные рейды по пресечению разведения костров, сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на 14 июня с начала пожароопасного периода сотрудники территориальных отделов-лесничеств провели 1046 рейдов, во время которых оштрафовали 127 человек на 1 млн 50 тыс. руб. За нарушение постановления Правительства РФ от 18 августа 2016 года № 807 23 омичей оштрафовали на 888 тыс. руб.

Желающие разжигать костры в лесах нарушают Правила пожарной безопасности. За это им могут внести предупреждение или оштрафовать на 1,5-3 тыс. руб. Должностным лицам придётся заплатить больше - от 10 до 20 тыс. руб., а юридическим лицам - от 50 до 200 тыс. руб. Омичи, которые окажутся виновными в возникновении пожара, будут привлечены к уголовной ответственности.

Теги  •  #лес #пожар #штраф

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