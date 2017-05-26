В Омской области 99 процентов лесных пожаров тушат за первые сутки

На территории региона уже ликвидировали 211 лесных пожаров. Их пик пришёлся на 29 апреля - 5 мая.

В этом году пожароопасный сезон в лесах начался с 19 апреля преимущественно в южных муниципальных районах области, а со 2 мая - в северных. В настоящее время на территории области обнаружили и ликвидировали 211 лесных пожаров.

Пик лесных пожаров пришёлся на 29 апреля - 5 мая. 91 % возгораний произошёл из-за перехода огня с земель других категорий.

99 % лесных пожаров ликвидировано в течение первых суток. Перехода огня на населённые пункты и объекты экономики не допущено, - рассказали в Главном управлении региональной безопасности Омской области.

Несколько глав муниципальных образований до сих пор не приняли меры по подготовке к пожароопасному периоду. Во многих районах омичи сжигают солому и прошлогоднюю траву на приусадебных и дачных участках.

Отметим, что из резервного фонда правительства Омской области были выделены 450 тыс. руб. на оказание материальной помощи гражданам, дома которых пострадали в результате бытовых пожаров и сильного ветра.