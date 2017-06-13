МЧС напомнило омичам, почему нельзя поджигать тополиный пух

В пресс-службе МЧС России по Омской области напоминают омичам о том, как опасно поджигать тополиный пух, появившийся на улицах. Часто не только дети, но и взрослые создают угрозы возгорания пуха, бросая непотушенные спички и сигареты.

Пламя от горящего пуха распространяется мгновенно и может перекинуться на жилые строения, автомобили, различные деревянные конструкции, находящиеся рядом, - подчеркнули в МЧС.

В период цветения тополей нужно внимательно соблюдать правила пожарной безопасности. Детям необходимо объяснить, что подожжённый пух может стать причиной крупного пожара и привести к гибели людей. Лучший способ избавляться от тополиного пуха - это поливать его водой, сметать в кучи и утилизировать. В случае возникновения пожара омичам стоит позвонить по телефону пожарных и спасателей - 101.