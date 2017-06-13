МЧС напомнило омичам, почему нельзя поджигать тополиный пух
Общество  •  13 июня 2017, 14:46, последнее обновление 13 июня 2017, 15:04  •  печать

МЧС напомнило омичам, почему нельзя поджигать тополиный пух

Автор:

На улицах города появился тополиный пух. Спасатели обеспокоены проблемой возникновения пожаров.

В пресс-службе МЧС России по Омской области напоминают омичам о том, как опасно поджигать тополиный пух, появившийся на улицах. Часто не только дети, но и взрослые создают угрозы возгорания пуха, бросая непотушенные спички и сигареты.

Пламя от горящего пуха распространяется мгновенно и может перекинуться на жилые строения, автомобили, различные деревянные конструкции, находящиеся рядом, - подчеркнули в МЧС.

В период цветения тополей нужно внимательно соблюдать правила пожарной безопасности. Детям необходимо объяснить, что подожжённый пух может стать причиной крупного пожара и привести к гибели людей. Лучший способ избавляться от тополиного пуха - это поливать его водой, сметать в кучи и утилизировать. В случае возникновения пожара омичам стоит позвонить по телефону пожарных и спасателей - 101.

Теги  •  #МЧС #пожар #тополиный пух

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омский губернатор назначил главу Минпрома  •  сегодня, 14:48
Мэр Омска предложил выделить 40 млн на ремонт Юбилейного моста  •  сегодня, 14:36
В Омске оштрафовали предпринимателей, незаконно собиравших американские самолёты  •  сегодня, 13:21  •   1  •  
Тарский театр закончит сезон "спектаклями ниже пояса"  •  сегодня, 12:55  •  
Имя нового главы омского Минпрома объявят в пятницу  •  сегодня, 12:19
Служащих мэрии Омска перевели на карту "Мир"  •  сегодня, 11:39
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400