Не до шуток. Омские пограничники отмечают полувековой юбилей

Сегодня, 14 июня, в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" прошла пресс-конференция, посвящённая полувековому юбилею омских пограничников. Как рассказал начальник пограничного управления ФСБ России по Омской области Сергей Колодяжный, на омских рубежах пограничники появились 20 лет назад, после образования новых государств на территории бывшего СССР. Тогда с южных рубежей на Омскую землю вышел Ошский погранотряд, который ранее охранял границу с Китаем на территории Киргизии. "Мы являемся его историческими преемниками. Так как он был образован 50 лет назад, омские пограничники отмечают в этом году юбилейную дату. Те традиции, которые были заложены в Оше, в Киргизии, продолжаются и в настоящее время".

Сергей Колодяжный

Игорь Курилов, который в 60-е годы был комендантом двух пограничных комендатур, вспоминает, что в то время обстановка на границе была сложная: это и выход китайских пограничных войск в клинья государственных границ, и попытки перепаса скота на территории Советского Союза, а также попытки переноса государственной границы.

Игорь Курилов

- В такой обстановке мы охраняли и защищали территорию Советского Союза. Что-то курьёзное вспомнить сложно, всё-таки это высокогорье, Алайская долина. Это одна из точек, куда в летнее время Одежанская и Ошская области выгоняют скот на летние выпасы - а это тысячи человек и десятки тысяч голов скота. Это трудная и кропотливая работа по работе с населением, по расставлению их вдоль государственной границы. Пограничная служба не очень смешная, курьёзных случаев нет, - поделился Игорь Курилов, начальник регионального Управления пограничной службы по Сибирскому федеральному округу.

За прошедшие полвека традиции и задачи пограничников не изменились. Они по-прежнему стоят на страже государственной границы и охраняют законный пропуск через неё граждан и грузов. За пятьдесят лет традиции пограничной службы не забылись, а наоборот, только укрепились.

Есть такое понятие - традиции пограничных войск, и в пограничных войсках это слово много значит. Оно ёмкое, понятное и незыблемое. Я говорю за весь Международный союз ветеранов пограничной службы, а это все страны СНГ, которые входят в союз, и за Российский союз ветеранов. Ветераны - это в основном пограничники Советского Союза, а сегодняшние военнослужащие - военнослужащие России. И цели у них одни, и задачи, и одно понимание, и дружба. Что называется, не только глаза в глаза, но и в одну сторону смотрят, - отметил заместитель председателя Союза ветеранов пограничной службы России Василий Отрощенко.

Василий Отрощенко

Престиж пограничной службы определяется степенью ответственности тех задач, которые выполняют пограничники в ходе своей повседневной деятельности. Это защита рубежей Отечества и вооружённая защита государственного суверенитета. Отсюда и те обязательства, которые на себя берут пограничники, и мы стараемся всемерно поддерживать те традиции, которые были заложены ещё нашими предшественниками, для того, чтобы планку и уровень ответственности не понижать, - добавил Сергей Колодяжный.

Фото: Илья Петров