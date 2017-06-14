LIVE: "50 лет на страже границ Отечества"

Сегодня, 14 июня, в 12:30 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "50 лет на страже границ Отечества".

Спикерами на пресс-конференции выступят Сергей Колодяжный, начальник пограничного управления ФСБ России по Омской области; Олег Хмелёв, Герой России; Андрей Капралов, руководитель центрального пограничного ансамбля ФСБ России; Владимир Фёдоров, председатель общественной организации ветеранов пограничной службы по Омской области.

В ходе мероприятия спикеры обсудят становление пограничного отряда в регионе, задачи и функции пограничного управления и его оснащение. А также итоги проведения Всероссийской культурной акции "Беречь Отчизну - долг и честь" в регионе.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.