LIVE: "50 лет на страже границ Отечества"
LIVE  •  14 июня 2017, 11:58, последнее обновление 14 июня 2017, 12:00  •  печать

LIVE: "50 лет на страже границ Отечества"

Сегодня, 14 июня, в 12:30 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "50 лет на страже границ Отечества".

Спикерами на пресс-конференции выступят Сергей Колодяжный, начальник пограничного управления ФСБ России по Омской области; Олег Хмелёв, Герой России; Андрей Капралов, руководитель центрального пограничного ансамбля ФСБ России; Владимир Фёдоров, председатель общественной организации ветеранов пограничной службы по Омской области.

В ходе мероприятия спикеры обсудят становление пограничного отряда в регионе, задачи и функции пограничного управления и его оснащение. А также итоги проведения Всероссийской культурной акции "Беречь Отчизну - долг и честь" в регионе.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам. 

Теги  •  #live #пограничники

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