Омская погранзастава получила имя Героя Советского Союза Николая Лукашова
Общество  •  29 мая 2017, 12:13, последнее обновление 29 мая 2017, 12:21  •  печать

Омская погранзастава получила имя Героя Советского Союза Николая Лукашова

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В День пограничника сотрудники Русско-Полянской заставы получили особенный подарок - отделению присвоено имя Героя Советского Союза Николая Лукашова.

28 мая в России отметили 99-ю годовщину основания пограничной службы. К этой дате в приграничном посёлке Русская Поляна приурочили установку бюста Героя Советского Союза Николая Николаевича Лукашова и присвоение заставе его имени. Примечательно, что в новейшей истории России, это второй случай наименования пограничного отделения.

Это событие в нашей пограничной жизни, в жизни области и всего нашего пограничного сообщества, - прокомментировал начальник пограничного управления ФСБ России по Омской области Сергей Колодяжный. - Есть такая пограничная традиция - чтить память своих героев. Русско-Полянская застава была выбрана для присвоения имени Николая Лукашова, так как её коллектив достиг высоких показателей в оперативно-служебной деятельности, сотрудники с честью и достоинством выполняют поставленные задачи. Это одна из застав, которая представляет современную пограничную службу.

 

Уроженец Омской области Николай Лукашов получил звание Героя Советского Союза за проявленные мужество и героизм во время военных действий в Афганистане, где он провёл четыре года. Омич руководил небольшой десантной группой, которой была поставлена задача захватить базу душманов и уничтожить их большое подразделение. Несмотря на то, что силы были неравны, задача была выполнена.

Теги  •  #пограничники #Русская Поляна #фото

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