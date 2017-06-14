В Омске начинают судить мужчину, который пытался сжечь незванного гостя

Сегодня, 14 июня, в суд направили уголовное дело, возбуждённое в отношении 41-летнего Сергея Помукчинского. Он обвиняется в покушении на убийство, совершённое с особой жестокостью. По версии следствия, в январе текущего года обвиняемый попытался убить мужчину, который в состоянии опьянения уснул возле двери его квартиры.

- Мужчина решил выгнать из подъезда 27-летнего жителя Усть-Ишимского района, который приехал в Омск в гости на новогодние праздники, и с жителем этого же дома в подъезде распил спиртное, после чего, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, уснул, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области. - Во время конфликта обвиняемый избил непрошеного гостя, а потом, взяв в своей квартире жидкость для розжига, облил ею потерпевшего и поджег, а сам ушёл в магазин за спиртным.

Подожжённого гостя спасли соседи, которые выбежали из своих квартир, почуяв запах дыма. Они потушили огонь на теле пострадавшего, а затем вызвали ему скорую помощь.