В Омской области мужчина убил знакомую и попытался сжечь её голое тело

Накануне вечером, 7 мая, двое жителей села Хохлова Саргатского района распивали спиртное в заброшенном доме. Во время застолья 33-летняя женщина оскорбила своего собутыльника, и тот в ответ набросился на неё с кулаками. От полученных травм сельчанка скончалась. Мужчина, осознав содеянное, решил замести следы.

- 56-летний подозреваемый спрятал тело в погребе, а затем поджёг шторы и другие вещи в доме, надеясь на то, что пожар уничтожит следы преступления, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. - Однако огонь не разгорелся, поскольку задымление заметили жители села. Зайдя в дом, они увидели раздетое тело потерпевшей в погребе и сообщили в полицию.

Сейчас по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления задержан, проводятся следственные действия.