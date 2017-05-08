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В Омской области мужчина убил знакомую и попытался сжечь её голое тело
Происшествия  •   8 мая 2017, 12:20, последнее обновление 8 мая 2017, 12:22  •  печать

В Омской области мужчина убил знакомую и попытался сжечь её голое тело

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Сотрудники СУ СК  России по Омской области возбудили уголовное дело по факту убийства 33-летней жительницы Саргатского района. 

Накануне вечером, 7 мая, двое жителей села Хохлова Саргатского района распивали спиртное в заброшенном доме. Во время застолья 33-летняя женщина оскорбила своего собутыльника, и тот в ответ набросился на неё с кулаками. От полученных травм сельчанка скончалась. Мужчина, осознав содеянное, решил замести следы.

- 56-летний подозреваемый  спрятал тело в погребе, а затем поджёг шторы и другие вещи в доме, надеясь на то, что пожар уничтожит следы преступления, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. - Однако огонь не разгорелся, поскольку задымление заметили жители села. Зайдя в дом, они увидели раздетое тело потерпевшей в погребе и сообщили в полицию.

Сейчас по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления задержан, проводятся следственные действия. 

Теги  •  #поджог #пожар #Саргатский район #следственный комитет #убийство

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