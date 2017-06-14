В Омске ликвидировали школу и детский сад

На сегодняшнем заседании Омского городского совета депутаты приняли решение о ликвидации средней общеобразовательной школы № 125 и детского сада № 257. По вопросам голосовали без доклада директора департамента образования администрации города Екатерины Спеховой.



Городские чиновники настаивают на том, что образовательные учреждения фактически не осуществляют свою деятельность и не имеют закреплённого имущества. Комитет по социальным вопросам с доводами мэрии Омска согласился и также рекомендовал ликвидировать школу и детский сад.