В Омске ликвидировали школу и детский сад
Общество  •  14 июня 2017, 10:31  •  печать

В Омске ликвидировали школу и детский сад

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Депутаты Омского городского совета даже не захотели слушать директора департамента образования Екатерину Спехову при принятии решения о ликвидации школы и детского сада.

На сегодняшнем заседании Омского городского совета депутаты приняли решение о ликвидации средней общеобразовательной школы № 125 и детского сада № 257. По вопросам голосовали без доклада директора департамента образования администрации города Екатерины Спеховой.

Городские чиновники настаивают на том, что образовательные учреждения фактически не осуществляют свою деятельность и не имеют закреплённого имущества. Комитет по социальным вопросам с доводами мэрии Омска согласился и также рекомендовал ликвидировать школу и детский сад.

Теги  •  #Горсовет #детсад #школа

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