В омском посёлке Загородный хотят построить мусоросортировочный завод
Общество  •  13 июня 2017, 20:48, последнее обновление 13 июня 2017, 20:55  •  печать

В омском посёлке Загородный хотят построить мусоросортировочный завод

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Жители посёлка категорически против такого соседства. Омичи заявляют: если завод будет построен, они просто задохнутся.

Сегодня на публичных слушаниях в мэрии Омска стало известно, что в микрорайоне Загородный планируется построить мусоросортировочный комплекс. Об этом сообщает сайт "ОмскРегион". Масштабную стройку затевает ООО "Комбинат строительных материалов "Омский". В собственности компании находится земля. Чтобы воплотить проект в жизнь, депутаты Горсовета должны изменить территориальную зону и внести поправки в Правила землепользования и застройки.

- Если этот завод будет, люди просто задохнутся! – начали возмущаться жители Загородного, пришедшие на публичные слушания. – И зачем здесь нарезали участки более ста многодетным семьям, чтобы дети дышали мусором?!

По их словам, их уже посыпает пеплом ТЭЦ-5, расположившаяся на другом берегу Оми, а рядом находится снежная свалка, куда свозили отходы со всего города и образовалась помойка.

Но чиновники успокаивают омичей, строить будут не свалку, а современный завод, где отходы складироваться не должны. Пока для окончательного решения взяли паузу. Председатель рабочей группы в департаменте архитектуры Василий Мамонтов предложил сначала показать проект жителям и успокоить их, а затем снова выходить на публичные слушания.

Теги  •  #Горсовет #микрорайон Загородный #свалка

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