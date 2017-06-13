В омском посёлке Загородный хотят построить мусоросортировочный завод

Жители посёлка категорически против такого соседства. Омичи заявляют: если завод будет построен, они просто задохнутся.

Сегодня на публичных слушаниях в мэрии Омска стало известно, что в микрорайоне Загородный планируется построить мусоросортировочный комплекс. Об этом сообщает сайт "ОмскРегион". Масштабную стройку затевает ООО "Комбинат строительных материалов "Омский". В собственности компании находится земля. Чтобы воплотить проект в жизнь, депутаты Горсовета должны изменить территориальную зону и внести поправки в Правила землепользования и застройки.

- Если этот завод будет, люди просто задохнутся! – начали возмущаться жители Загородного, пришедшие на публичные слушания. – И зачем здесь нарезали участки более ста многодетным семьям, чтобы дети дышали мусором?!

По их словам, их уже посыпает пеплом ТЭЦ-5, расположившаяся на другом берегу Оми, а рядом находится снежная свалка, куда свозили отходы со всего города и образовалась помойка.

Но чиновники успокаивают омичей, строить будут не свалку, а современный завод, где отходы складироваться не должны. Пока для окончательного решения взяли паузу. Председатель рабочей группы в департаменте архитектуры Василий Мамонтов предложил сначала показать проект жителям и успокоить их, а затем снова выходить на публичные слушания.