Омичи берут новые кредиты, чтобы расплатиться с прежними долгами

Эксперты выясняли, на какие цели россияне тратят деньги, взятые в кредит. Для этого Объединённое кредитное бюро в первом квартале 2017 года провело анализ частоты и целей получения новых кредитов наличными при уже имеющихся открытых кредитах. Оказалось, что, как правило, основная масса заёмщиков кредитные деньги расходует на погашение взятых ранее займов.

Самый высокий показатель отмечен в Республике Алтай, где 66 % новых кредитов наличными ушли на обслуживание старых долгов. Омская область входит в топ-20 регионов по этому показателю. 56% омичей берут новый кредит, чтобы расплатиться с прежними долгами. Годом ранее таковых было 55 %. Добавим, реже всего рефинансируют старые долги жители Северного Кавказа.