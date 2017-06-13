Омичи берут новые кредиты, чтобы расплатиться с прежними долгами
Экономика  •  13 июня 2017, 17:27, последнее обновление 13 июня 2017, 17:40  •  печать

Омичи берут новые кредиты, чтобы расплатиться с прежними долгами

Автор:

56 % новых кредитов, взятых жителями Омской области наличными, ушли на обслуживание старых долгов.

Эксперты выясняли, на какие цели россияне тратят деньги, взятые в кредит. Для этого Объединённое кредитное бюро в первом квартале 2017 года провело анализ частоты и целей получения новых кредитов наличными при уже имеющихся открытых кредитах. Оказалось, что, как правило, основная масса заёмщиков кредитные деньги расходует на погашение взятых ранее займов.

Самый высокий показатель отмечен в Республике Алтай, где 66 % новых кредитов наличными ушли на обслуживание старых долгов. Омская область входит в топ-20 регионов по этому показателю. 56% омичей берут новый кредит, чтобы расплатиться с прежними долгами. Годом ранее таковых было 55 %. Добавим, реже всего рефинансируют старые долги жители Северного Кавказа.

Теги  •  #банк #кредит

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Ирина Пастушенко  •  13 июня 2017, 18:37

Какой-то замкнутый круг. А вдруг перестанут выдавать новые кредиты, если не погашены старые, тогда что будет?

Ответить
Игорь Х  •  13 июня 2017, 17:39

Если новые кредиты дороже старых, это явно "путь в тупик"...

Ответить
Последние новости
В омском посёлке Загородный хотят построить мусоросортировочный завод  •  сегодня, 20:48
Омский фонд капремонта возглавил Дмитрий Карась  •  сегодня, 17:52
В Омске иномарка сбила 14-летнего школьника, перебегавшего дорогу  •  сегодня, 17:40  •   1
В Омской области рецидивист убил пенсионерку, которая заступилась за внука  •  сегодня, 17:19  •   2
Перед выборами мэра Омска Антропенко уволился с электромеханического завода  •  сегодня, 16:58  •   1
Парк 300-летия Омска превратили в место для закладки наркотиков  •  сегодня, 16:34  •   1
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400