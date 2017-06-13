Парк 300-летия Омска превратили в место для закладки наркотиков

Сотрудники Росгвардии и УМВД задержали мужчину, который прятал наркотики в парке 300-летия Омска.

Омские оперативники провели спецоперацию по поимке распространителя наркотиков. Сотрудники полиции установили наблюдение за подозреваемым и впоследствии задержали его с поличным.

- В момент создания очередной закладки в парке 300-летия Омска, оперативники вместе с сотрудниками Росгвардии задержали мужчину, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - При личном досмотре у подозреваемого было изъято 34 свёртка с порошкообразным веществом. В дальнейшем при осмотре места происшествия следственно-оперативная группа изъяла ещё восемь аналогичных пакетиков.

В ходе допроса мужчина сообщил, что нашёл в интернете объявление о работе и решил заняться ею. Впоследствии он начал получать СМС-сообщения с координатами мест, где находятся свёртки с наркотиками. Найдя пакеты, мужчина сортировал их, а затем ездил и раскладывал на территории Кировского округа.

По факту распространения запрещённых веществ было возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские пытаются установить личности остальных фигурантов, причастных к незаконному обороту наркотиков, и собирают доказательную базу.