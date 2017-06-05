Эколог: "Источник выбросов этилмеркаптана не найдут, если кто-то не расколется"

На сегодняшней пресс-конференции в пресс-центре "МКР-Медиа", посвящённой Году экологии, специалисты заявили о нехватке в Омской области оборудования, необходимого для обнаружения выбросов. Начальник управления министерства природных ресурсов и экологии региона Любовь Ишниязова сообщила, что в Омске работают только два автоматизированных поста наблюдения за качеством воздуха и они не смогли уловить мартовские выбросы этилмеркаптана, так как находятся далеко от северного промышленного узла. Кроме того, прибор, который установил превышение уровня одоранта, используется давно и нуждается в замене.

- Губернатору направлено предложение приобрести ещё один автоматизированный пост и установить его в северо-западном промышленном узле. Он будет работать в круглосуточном режиме и сможет уловить все выбросы, - прокомментировала Любовь Ишниязова.

Любовь Ишниязова

- Природоохранные службы оказались не готовы к этой ситуации, - констатировал советник департамента общественной безопасности администрации Омска Ринат Валитов. - Последняя версия - это то, что в выбросах виноваты буферные пруды нефтезавода. Это неподтверждённая, недоказанная версия, но природоохрана на неё упирает. Эти пруды работают с 50-х годов прошлого века, они уже закрыты. Учёные говорят, что этилмеркаптана там быть не должно, но их же вскрывали. Методически доказать, что что-то там есть, будет трудно. Пока никто не может сказать, что за вещество и кто в этом виноват.

Ринат Валитов

Поиск источника выбросов длится более трёх месяцев, и с каждым днём установить все обстоятельства становится тяжелее.

- Тот выброс можно обнаружить, если кто-то, грубо говоря, расколется. Никакие другие методики не позволят его выявить, - считает эколог Сергей Костарев. - Каждый источник выбросов на предприятиях должен снабжаться поточным газоанализатором, чтобы измерения производились постоянно. Тогда бы проблем вообще никаких не было. Так в мире и делается. В России в этом году было принято решение снять с предприятий требования устанавливать такие газоанализаторы. Предприятия не обязаны отслеживать выбросы в динамическом режиме. И если никто не расскажет, то и мы не узнаем никогда.

Сергей Костарев

Запах одоранта в разных частях города омичи почувствовали 9-10 марта. Специалисты установили, что в результате выброса содержание этилмеркаптана было превышено в 400 раз. Расследование ведёт Следственный комитет России. Источник выбросов так и не найден, но известно, что он находится на севере Омска. На компанию, проводившую вскрышные работы на буферных прудах нефтезавода, заведено дело, но по другим нарушениям.