Стоимость проезда в Омске решили не повышать

В бюджете города нашли 32 млн руб., которые будут направлены на компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом и платой за проезд.

В мэрии Омска решили перераспределить средства городского бюджета и направить 32 млн руб. автотранспортным предприятиям. Деньги будут потрачены на компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом в 27-29 руб. и установленной платой за проезд в 22 руб.

Из какой строки бюджета эти 32 млн руб. будут взяты, пока выяснить не удалось. В приёмной департамента финансов и контроля администрации города сообщили, что ответить на этот вопрос сможет только руководитель Инна Парыгина, которой сейчас нет на месте.

В пресс-службе администрации города отмечают, что решение о перераспределении средств теперь предстоит одобрить депутатам Омского городского Совета.