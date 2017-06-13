Стоимость проезда в Омске решили не повышать
Общество  •  13 июня 2017, 15:22, последнее обновление 13 июня 2017, 15:23  •  печать

Стоимость проезда в Омске решили не повышать

Автор:

В бюджете города нашли 32 млн руб., которые будут направлены на компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом и платой за проезд.

В мэрии Омска решили перераспределить средства городского бюджета и направить 32 млн руб. автотранспортным предприятиям. Деньги будут потрачены на компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом в 27-29 руб. и установленной платой за проезд в 22 руб.

Из какой строки бюджета эти 32 млн руб. будут взяты, пока выяснить не удалось. В приёмной департамента финансов и контроля администрации города сообщили, что ответить на этот вопрос сможет только руководитель Инна Парыгина, которой сейчас нет на месте.

В пресс-службе администрации города отмечают, что решение о перераспределении средств теперь предстоит одобрить депутатам Омского городского Совета.

Теги  •  #автобус #мэрия #стоимость проезда #тариф

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омский фонд капремонта возглавил Дмитрий Карась  •  сегодня, 17:52
В Омске иномарка сбила 14-летнего школьника, перебегавшего дорогу  •  сегодня, 17:40  •   1
Омичи берут новые кредиты, чтобы расплатиться с прежними долгами  •  сегодня, 17:27  •   2
В Омской области рецидивист убил пенсионерку, которая заступилась за внука  •  сегодня, 17:19  •   2
Перед выборами мэра Омска Антропенко уволился с электромеханического завода  •  сегодня, 16:58  •   1
Парк 300-летия Омска превратили в место для закладки наркотиков  •  сегодня, 16:34  •   1
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400