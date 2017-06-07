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В Омске могут снова повысить цены на проезд в общественном транспорте
Экономика  •   7 июня 2017, 11:09  •  печать

В Омске могут снова повысить цены на проезд в общественном транспорте

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Повышение произойдёт уже летом, если не будут найдены деньги на компенсацию межтарифной разницы для ПАТП.

О том, что в городском бюджете средств на компенсацию межтарифной разницы для ПАТП осталось только до июля, заявила накануне директор департамента финансов и контроля администрации Омска Инна Парыгина. Сейчас стоимость проезда в Омске составляет 22 рубля, в то время как сам тариф - 29. Чтобы сохранить эту разницу, в январе было выделено 251 млн рублей компенсации.

Как сообщает "Омск-Информ", одним из вариантов привлечения денег в мэрии предложили приватизацию имущества бывшего ПАТП № 1 и части помещений МП "Электрический транспорт". Таким образом можно было выручить от 200 до 350 млн рублей. Однако депутаты Горсовета дважды отвергли эту идею и проголосовали против приватизации. И если деньги не будут найдены, вновь пойдут разговоры о повышении стоимости проезда в Омске.

Теги  •  #Горсовет #повышение #проезд #стоимость проезда

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