На автодорогах Красноярско-Чернолучинской зоны усиливается полицейский контроль

На участки автодорог Красноярско-Чернолучинской зоны отдыха направлены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы. Об этом сообщают омские госавтоинспекторы. Такое решение принято руководством регионального УМВД.
Цель подобного шага - профилактика ДТП, а также пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, способных спровоцировать автоаварии. Ежедневно инспекторами ДПС проводятся проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории этой зоны отдыха. Полицейскими найдены нарушения, уже выдано два предписания на устранение недостатков.
Дополнительные экипажи - это хорошо, главное, чтобы они работали эффективно.