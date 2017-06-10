На автодорогах Красноярско-Чернолучинской зоны усиливается полицейский контроль

В любимую зону отдыха омичей направляются дополнительные экипажи ДПС. Полиция планирует усилить на этом участке дороги контроль за безопасностью дорожного движения.

На участки автодорог Красноярско-Чернолучинской зоны отдыха направлены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы. Об этом сообщают омские госавтоинспекторы. Такое решение принято руководством регионального УМВД.

Цель подобного шага - профилактика ДТП, а также пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, способных спровоцировать автоаварии. Ежедневно инспекторами ДПС проводятся проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории этой зоны отдыха. Полицейскими найдены нарушения, уже выдано два предписания на устранение недостатков.