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На автодорогах Красноярско-Чернолучинской зоны усиливается полицейский контроль
Общество  •  10 июня 2017, 15:11, последнее обновление 10 июня 2017, 15:15  •  печать

На автодорогах Красноярско-Чернолучинской зоны усиливается полицейский контроль

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В любимую зону отдыха омичей направляются дополнительные экипажи ДПС. Полиция планирует усилить на этом участке дороги контроль за безопасностью дорожного движения.

На участки автодорог Красноярско-Чернолучинской зоны отдыха направлены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы. Об этом сообщают омские госавтоинспекторы. Такое решение принято руководством регионального УМВД.

Цель подобного шага - профилактика ДТП, а также пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, способных спровоцировать автоаварии. Ежедневно инспекторами ДПС проводятся проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории этой зоны отдыха. Полицейскими найдены нарушения, уже выдано два предписания на устранение недостатков.

Теги  •  #ДПС #отдых #Чернолучье

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Комментарии
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Владимир Семенов  •  10 июня 2017, 16:05

Дополнительные экипажи - это хорошо, главное, чтобы они работали эффективно.

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