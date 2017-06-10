Омичи сообщили о перестрелке у ДК "Химик"

Не менее 16 выстрелов услышали жители многоквартирных домов в городке Нефтяников.

Накануне вечером жители городка Нефтяников стали свидетелями перестрелки у ДК "Химик". По информации очевидцев, в ходе криминальной разборки прозвучало не менее 16 выстрелов. Также горожане сообщают о раненных людях.

- Вчера около 23:00 состоялась перестрелка у ДК "Химик", есть раненые. Наряд полиции приехал через 15-20 минут. Нападавших было около трёх человек, они скрылись на авто неопределенной марки, - сообщил очевидец Артур Амиров в паблике "ЧП Омск" в социальной сети "ВКонтакте".

В омском УМВД пока подтвердить либо опровергнуть появившуюся в соцсетях информацию не смогли. "Комментариев пока не будет, информация уточняется", - сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе полиции.