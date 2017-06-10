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Омичи сообщили о перестрелке у ДК "Химик"
Происшествия  •  10 июня 2017, 10:58, последнее обновление 10 июня 2017, 14:46  •  печать

Омичи сообщили о перестрелке у ДК "Химик"

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Не менее 16 выстрелов услышали жители многоквартирных домов в городке Нефтяников. 

Накануне вечером жители городка Нефтяников стали свидетелями перестрелки у ДК "Химик". По информации очевидцев, в ходе криминальной разборки прозвучало не менее 16 выстрелов. Также горожане сообщают о раненных людях.

- Вчера около 23:00 состоялась перестрелка у ДК "Химик", есть раненые. Наряд полиции приехал через 15-20 минут. Нападавших было около трёх человек, они скрылись на авто неопределенной марки, - сообщил очевидец Артур Амиров в паблике "ЧП Омск" в социальной сети "ВКонтакте".

В омском УМВД пока подтвердить либо опровергнуть появившуюся в соцсетях информацию не смогли. "Комментариев пока не будет, информация уточняется", - сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе полиции.  

Теги  •  #городок Нефтяников #перестрелка #полиция #стрельба #УМВД

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Комментарии
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Наталия Попова  •  10 июня 2017, 11:41

Аналогичная мысль мелькнула, о лихих 90-х. Непонятно, почему полиция молчит, народ же начнёт волноваться. Или никак не могут придумать удобоваримую версию?

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Николай Лом  •  10 июня 2017, 11:11

Ну вот и хотелось бы знать, где наша доблестная полиция. Перестрелки в городе, а что дальше???? Опять 90-е не за горами.

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