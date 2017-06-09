Ехавшие к месту ремонта омские дорожники разбили дорогу

В Омском районе при строительстве одной дороги подрядчик умудрился разломать другую автомагистраль, отремонтированную два года назад.

При строительстве дороги Калинино - Новая - Евтушенко в Омском районе подрядчик умудрился разломать отремонтированную два года назад дорогу Калинино - Морозовка, сообщает nsktv.ru. Многотонные самосвалы уничтожили асфальтобетонное покрытие при перевозке песка. Местные жители боятся вообразить, что будет с дорогой, когда начнётся перевозка щебня.

Сейчас они разбили весь асфальт нам, - заявил житель села Калинино Юрий Литвяков. - Вот, приходится людям ездить по обочине - подвески разбивают. То есть, администрация молчит пока, ничего не знает. Пока народ ездит - все машины мы убиваем.

В областном министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса заверили, что подрядчик разбитую дорогу восстановит. "Проведено комиссионное обследование существующего состояния дороги вместе с подрядной организацией, - сказал заместитель министра Дмитрий Христолюбов. - И подрядная организация дала гарантийное обязательство о том, что после завершения строительства дороги восстановит дорогу Калинино - Морозовка".

На дороге до села Андреевка дорожную разметку нанесли прямо на ямы. В Минстрое уверяют, что ямы и выбоины на дороге заделают в течение месяца.