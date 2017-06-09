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Ехавшие к месту ремонта омские дорожники разбили дорогу
Общество  •   9 июня 2017, 14:27, последнее обновление 9 июня 2017, 15:15  •  печать

Ехавшие к месту ремонта омские дорожники разбили дорогу

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В Омском районе при строительстве одной дороги подрядчик умудрился разломать другую автомагистраль, отремонтированную два года назад.

При строительстве дороги Калинино - Новая - Евтушенко в Омском районе подрядчик умудрился разломать отремонтированную два года назад дорогу Калинино - Морозовка, сообщает nsktv.ru. Многотонные самосвалы уничтожили асфальтобетонное покрытие при перевозке песка. Местные жители боятся вообразить, что будет с дорогой, когда начнётся перевозка щебня.

Сейчас они разбили весь асфальт нам, - заявил житель села Калинино Юрий Литвяков. - Вот, приходится людям ездить по обочине - подвески разбивают. То есть, администрация молчит пока, ничего не знает. Пока народ ездит - все машины мы убиваем.

В областном министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса заверили, что подрядчик разбитую дорогу восстановит. "Проведено комиссионное обследование существующего состояния дороги вместе с подрядной организацией, - сказал заместитель министра Дмитрий Христолюбов. - И подрядная организация дала гарантийное обязательство о том, что после завершения строительства дороги восстановит дорогу Калинино - Морозовка".

На дороге до села Андреевка дорожную разметку нанесли прямо на ямы. В Минстрое уверяют, что ямы и выбоины на дороге заделают в течение месяца.

Теги  •  #дорога #ремонт

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  9 июня 2017, 14:50

Вот так ирония судьбы, прямо в журнал крокодил достойная, одно делают, другое ломают

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