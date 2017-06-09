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В Омской области число пенсионеров превысило число работающих
Общество  •   9 июня 2017, 12:43  •  печать

В Омской области число пенсионеров превысило число работающих

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Омское отделение Пенсионного фонда готовится в 2017 году потратить 92 млрд рублей.

Жителям региона в 2017 году по линии Пенсионного фонда выплатят 92 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Омское отделение Пенсионного фонда ведёт счета более 2 млн омичей, среди которых 590 тыс. пенсионеров и 560 тыс. работающих граждан. 120 тыс. человек являют владельцами сертификатов на материнский капитал, 74 тыс. человек получают федеральную социальную доплату и ещё 160 тыс. являются федеральными льготниками.

В 2017 году омичам 92 млрд рублей будут выплачены в виде пенсии и различных социальных выплат.

Теги  •  #Пенсионный фонд #пенсия

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Комментарии
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Наталья Стаценко  •  9 июня 2017, 15:20

Стареем, стареем... С обновлением генофонда можем не успеть. Печально.

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Анна Мишина  •  9 июня 2017, 14:16

И с каждым следующим годом этот разрыв к сожалению будет только увеличиваться.

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Алёна Ярошевич  •  9 июня 2017, 13:02

С одной стороны это хорошо, люди стали дольше жить, а с другой, где брать средства на выплаты пенсий, их же надо кому-то заработать.

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