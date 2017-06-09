В Омской области число пенсионеров превысило число работающих

Жителям региона в 2017 году по линии Пенсионного фонда выплатят 92 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Омское отделение Пенсионного фонда ведёт счета более 2 млн омичей, среди которых 590 тыс. пенсионеров и 560 тыс. работающих граждан. 120 тыс. человек являют владельцами сертификатов на материнский капитал, 74 тыс. человек получают федеральную социальную доплату и ещё 160 тыс. являются федеральными льготниками.

В 2017 году омичам 92 млрд рублей будут выплачены в виде пенсии и различных социальных выплат.