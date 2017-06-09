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Певец Митя Фомин вывел в свет девушку из Омска
Общество  •   9 июня 2017, 13:41, последнее обновление 9 июня 2017, 14:14  •  печать

Певец Митя Фомин вывел в свет девушку из Омска

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Певец Митя Фомин появился на красной дорожке Fashion People Awards с девушкой, которая родом из Омска.

Со своей новой избранницей Митя Фомин появился накануне на красной дорожке Fashion People Awards. Как рассказал певец, с ней он познакомился в прошлом году в Омске на 300-летии города. Напомним, что тогда, 6 августа, состоялся бесплатный концерт певца на Иртышской набережной.

"Марианна прилетела из города Омска, где мы с ней познакомились на 300-летии празднования этого сибирского города. Она выразила желание продолжать свою журналистскую карьеру, и я сказал, что я помогу. И вот мы здесь", - рассказал журналистам РенТВ Митя Фомин.

Говорить о свадьбе певец не спешит, отмечая лишь, что отношения только начинают развиваться. "Ну как вам сказать? Мы встречаемся. Ну пока мы просто встречаемся", - так ответил певец на вопрос, в каких отношениях он находится с омичкой.

Фото: http://www.woman.ru

Теги  •  #девушка #красная дорожка #Митя Фомин

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