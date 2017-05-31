Омские школьники напишут сегодня ЕГЭ по математике

Выпускники омских школ напишут сегодня обязательный экзамен по математике, необходимый для получения аттестата. На сдачу ЕГЭ планируют прийти 7800 школьников.

Сегодня, 31 мая, проходит обязательный экзамен по математике базового уровня. Этот ЕГЭ необходимо написать для того, чтобы получить аттестат об окончании школы. Экзамен будет оцениваться по пятибалльной шкале. Школьникам нужно ответить на практико-ориентированные задания за три часа.

Для написания ЕГЭ по всей области открыты 64 пункта проведения экзаменов, 24 из которых работают в Омске. Заявления на сдачу экзамена по математике базового уровня подали более 7800 выпускников региона. Свыше 4200 школьников сегодня напишут ЕГЭ в городе.

Во всех пунктах проведения экзаменов ведётся онлайн-видеонаблюдение, а школьники проходят осмотр перед тем, как попасть в кабинет. Также работают металлодетекторы.

Экзамен базового уровня могут сдать выпускники, которым не требуется математика для поступления. Школьники могут выбрать, базовый или профильный экзамен они хотят сдавать. Также возможно написать оба экзамена. Отметим, профильный экзамен по математике выпускники напишут 2 июня.