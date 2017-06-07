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На 10 омских улицах сняли деформированный асфальт
Общество  •   7 июня 2017, 12:27, последнее обновление 7 июня 2017, 12:28  •  печать

На 10 омских улицах сняли деформированный асфальт

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Фрезерование деформированного дорожного полотна завершено на 10 улицах.

В Омске продолжается масштабный ремонт дорог, сообщает пресс-служба администрации города. На 10 улицах (2-я Солнечная, Берёзовая, Авиационная, 25-я Северная, проспект Королёва, Волгоградская, Граничная, 33-я Северная, Заозёрная, Госпитальная) завершено снятие деформированного дорожного полотна. На улице Гуртьева сняли 92 % старого асфальта.

Первый слой асфальтобетона уложили на улицах Авиационной и 25-й Северной. С помощью современной дорожной спецтехники - ремиксера и ресайклера - работы ведутся на улице Ватутина и на Красноярском тракте.

Фрезерование деформированного дорожного полотна в целом выполнено на площади около 260 000 квадратных метров, - заявил мэр Омска Вячеслав Двораковский. - Первый слой асфальта уложен на площади свыше 85 000 квадратных метров. Уверен, что у подрядчиков есть резервы для дальнейшего наращивания темпов работ не в ущерб качеству.

Теги  •  #дороги #ремонт

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