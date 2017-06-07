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В Омске закрыли два сайта по продаже поддельных свидетельств ЕГЭ
Общество  •   7 июня 2017, 12:15  •  печать

В Омске закрыли два сайта по продаже поддельных свидетельств ЕГЭ

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В Омске суд постановил ограничить доступ к двум сайтам, на которых можно было купить свидетельства ЕГЭ и дипломы об образовании.

Прокуратура Кировского округа Омска во время мониторинга интернета нашла два сайта, на которых была размещена информация об изготовлении и продаже свидетельств ЕГЭ, дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании, а также справок об обучении в вузах. Зайдя на сайт, любой пользователь мог ознакомиться и воспользоваться предоставляемыми услугами.

Чтобы оперативно устранить нарушения закона, прокурор Кировского округа Омска направил в суд иски с требованием признать информацию, размещённую на сайтах, запрещённой к распространению. Кировский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. После вступления в силу решений суда информация будет направлена для исполнения в Управление Роскомнадзора по Омской области.

Теги  •  #блокировка #диплом #ЕГЭ #прокуратура #сайт #суд

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Комментарии
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Анна Орлова  •  7 июня 2017, 13:06

Закрыли сайт или закрыли доступ к сайту? Определилась уж. Если закрыт доступ, на сайт можно попасть обходными путями. А компьютерная грамотность наших правоохранительных органов заставляет думать, что они свои дипломы на этих же сайтах покупали.

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Jack Daniels  •  7 июня 2017, 12:40

Совсем уху ели! - вообще подделку документов об образовании нужно приравнять к подделке денег и сажать на соответствующие сроки таких козлов.

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