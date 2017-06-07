В Омске закрыли два сайта по продаже поддельных свидетельств ЕГЭ

В Омске суд постановил ограничить доступ к двум сайтам, на которых можно было купить свидетельства ЕГЭ и дипломы об образовании.

Прокуратура Кировского округа Омска во время мониторинга интернета нашла два сайта, на которых была размещена информация об изготовлении и продаже свидетельств ЕГЭ, дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании, а также справок об обучении в вузах. Зайдя на сайт, любой пользователь мог ознакомиться и воспользоваться предоставляемыми услугами.

Чтобы оперативно устранить нарушения закона, прокурор Кировского округа Омска направил в суд иски с требованием признать информацию, размещённую на сайтах, запрещённой к распространению. Кировский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. После вступления в силу решений суда информация будет направлена для исполнения в Управление Роскомнадзора по Омской области.