Омские подростки смогут заработать летом до 6,3 тысячи рублей

В Омске летом будут работать 1573 подростка в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба администрации города. На базе образовательных учреждений города трудовые отряды старшеклассников создаются ежегодно. Школьники занимаются благоустройством, озеленением и санитарной очисткой территорий и сооружений, организацией досуга младших школьников на игровых и спортивных площадках, в пришкольных лагерях. 14- и 15-летние подростки работают по 4 часа в день, 16- и 17-летние - по 6 часов. После окончания работ заносится соответствующая запись в трудовую книжку.

Заработная плата подростков в возрасте от 14 до 16 лет в июне составит 4052 рубля, в июле-августе - 4213 рублей. Для трудоустроенных подростков в возрасте от 16 до 18 лет в июне - 6078 рублей, в июле-августе - 6320 рублей.