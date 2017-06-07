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Омские подростки смогут заработать летом до 6,3 тысячи рублей
Общество  •   7 июня 2017, 12:03, последнее обновление 7 июня 2017, 12:05  •  печать

Омские подростки смогут заработать летом до 6,3 тысячи рублей

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В городе летом временно трудоустроят 1573 подростка.

В Омске летом будут работать 1573 подростка в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба администрации города. На базе образовательных учреждений города трудовые отряды старшеклассников создаются ежегодно. Школьники занимаются благоустройством, озеленением и санитарной очисткой территорий и сооружений, организацией досуга младших школьников на игровых и спортивных площадках, в пришкольных лагерях. 14- и 15-летние подростки работают по 4 часа в день, 16- и 17-летние - по 6 часов. После окончания работ заносится соответствующая запись в трудовую книжку.

Заработная плата подростков в возрасте от 14 до 16 лет в июне составит 4052 рубля, в июле-августе - 4213 рублей. Для трудоустроенных подростков в возрасте от 16 до 18 лет в июне - 6078 рублей, в июле-августе - 6320 рублей.

Теги  •  #работа #школьники

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Комментарии
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Александр Божежар  •  7 июня 2017, 14:32

Пусть учатся ценить труд и деньги, это хорошая практика, но не стоило так ограничивать.

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Игорь Х  •  7 июня 2017, 12:10

Не уверен, что подростков устроит заработок 6,3 тыс. рублей за целое лето...

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