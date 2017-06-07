Омский фермер по фиктивным документам получил субсидию в 2,7 млн рублей

Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 32-летнего Игоря Фадина. Глава крестьянско-фермерского хозяйства обвиняется в мошенничестве при получении субсидий.

Как считает следствие, в июне 2015 года и августе 2016-го он представил в региональный Минсельхоз подложные документы о якобы выполненных им культуртехнических мероприятиях на арендованных в Одесском районе земельных участках. Таким образом он получил из бюджета более 2,7 млн руб. Фактически никакие работы на полях Фадин не проводил.

- Вину в совершении преступлений Игорь Фадин признал полностью, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Но мер по возмещению ущерба не принял, - отметили в областной прокуратуре.

Уголовное дело омского фермера будет рассматривать Одесский районный суд.