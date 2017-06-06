Банкротство застройщика "Квартала романтиков" переносится из Крыма в Омск

Заявление о банкротстве ООО "ИСК "ДомСтройОмск" в Арбитражный суд Республики Крым подал омич Сергей Лелеко в марте 2017 года. Ранее её владелец Дмитрий Передельский перерегистрировал компанию в новом субъекте Федерации, объяснив это вхождением строительной фирмы в особую экономическую зону Крыма. Долг "ДомСтройОмска" перед Лелеко составил всего 2,6 млн руб.

Ко дню очередного слушания банкротного дело в суд поступило ходатайство о его передаче в омский арбитраж.

- От должника поступило ходатайство о передаче дела о банкротстве застройщика на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения объекта строительства, - сказано в определении суда.

Вчера заявление было зарегистрировано в Арбитражном суде Омской области.

Добавим, "ДомСтройОмск" занимается строительством "Квартала романтиков" на Левом берегу, главу компании - Дмитрия Передельского также может ожидать банкротство, инициированное ООО "Снабремонт". Впрочем, как пояснил корреспонденту ИА «Омск Здесь» строитель, личного банкротства он «стопроцентно избежит».

- Мы приложим максимум усилий, чтобы избежать и банкротства компании, - оптимистично заметил Передельский.

Заметим, что Дмитрий Передельский также известен как инициатор первого в Омске референдума, который не состоялся.