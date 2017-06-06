Директора омской фирмы, работающей на нефтяников, подозревают в сокрытии налогов

По версии следствия, руководитель ООО "ПКП "Сибнефтепроводтехсервис" скрыл от государства почти 39 миллионов рублей.

Следственными органами Следственного комитета России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО "ПКП "Сибнефтепроводтехсервис". Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Речь идёт о Дмитрии Бабине, сейчас его компания находится в стадии ликвидации, а сам руководитель некоторое время жил в Крыму.

Как считает следствие, подозреваемый включил в налоговые декларации за 2012-2014 годы и другие документы, отражающие финансовую деятельность, заведомо ложные сведения о расходах организации, занизив налоговую базу по НДС. Таким образом он уклонился от уплаты налога на общую сумму более 38,8 млн руб.

Как пояснили в региональном СУ СКР, следователи уже провели обыски по месту жительства подозреваемого и других лиц. Проводятся допросы и иные следственные действия.

ООО "ПКП "Сибнефтепроводтехсервис" специализировалось на модернизации демилитаризованной вездеходной техники и производстве транспортных гусеничных машин для нужд нефтегазового комплекса.