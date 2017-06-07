ИКЕА 1200*90
Жители омской Красноярки жалуются на отсутствие воды
Общество  •   7 июня 2017, 08:24, последнее обновление 7 июня 2017, 09:47  •  печать

Жители омской Красноярки жалуются на отсутствие воды

Автор:

В посёлке Красноярка Омского района вода появляется только по ночам.

В социальных сетях жители посёлка Красноярка Омского района жалуются на отсутствие воды в местном водопроводе. Такая ситуация повторяется каждое лето. Родители маленьких детей не имеют возможности стирать вещи, не говоря уже о личной гигиене. Вода появляется в трубах только по ночам, но её качество оставляет желать лучшего.

В комментариях омичи предлагают автору поста обратиться на прямую линию к президенту России Владимиру Путину. Другие уверены, что можно решить проблему обращениями в жилищную инспекцию и надзорные органы.

 

 

Теги  •  #вода #Красноярка

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Евгений Ронин  •  7 июня 2017, 09:50

А что, если власти бездействуют, то нужно самому Путину жаловаться, хуже точно не будет.

Ответить
Последние новости
В Омске поймали рецидивиста, воровавшего рельсы  •  сегодня, 11:34
В Омске могут снова повысить цены на проезд в общественном транспорте  •  сегодня, 11:09
В Омске назначили нового директора ТЮЗа  •  сегодня, 10:51
Валентин Юдашкин пожелал участникам омской "Формулы моды" терпения   •  сегодня, 10:36
В Омске внедорожник сбил на зебре 9-летнего мальчика  •  сегодня, 10:22
На севере Омской области нарушено сообщение с 8 населёнными пунктами  •  сегодня, 08:56
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400