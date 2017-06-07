Жители омской Красноярки жалуются на отсутствие воды

В социальных сетях жители посёлка Красноярка Омского района жалуются на отсутствие воды в местном водопроводе. Такая ситуация повторяется каждое лето. Родители маленьких детей не имеют возможности стирать вещи, не говоря уже о личной гигиене. Вода появляется в трубах только по ночам, но её качество оставляет желать лучшего.

В комментариях омичи предлагают автору поста обратиться на прямую линию к президенту России Владимиру Путину. Другие уверены, что можно решить проблему обращениями в жилищную инспекцию и надзорные органы.