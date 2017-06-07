Возле омских дач нашли две токсичные свалки

Активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта провели рейд по несанкционированным свалкам возле омских дач, сообщает пресс-служба общественного движения. На территории бывшего садового товарищества в районе улицы Доковская, расположенной рядом с садовым некоммерческим товариществом "Дары Сибири", насчитали десять свалок твёрдых коммунальных и строительных отходов.

Общественниками там был обнаружен предположительно нефтяной сорбент - материал, применяемый для сбора нефти и нефтепродуктов. Подобные отходы относятся к высокому классу опасности и наносят непоправимый ущерб окружающей среде. Их необходимо обезвреживать и захоранивать на специальных полигонах. Владельцы местных дач рассказали, что свалка разрослась в последние пять лет.

Овощебазы и промышленные предприятия устроили свалку возле садового товарищества "Любитель-4". Владельцы местных садовых участков рассказывают, что были выявлены случаи сброса химически активных веществ в пруд. Региональная природоохранная прокуратура составила исковое заявление к администрации города с требованием устранения свалки.