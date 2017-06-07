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Возле омских дач нашли две токсичные свалки
Общество  •   7 июня 2017, 07:57, последнее обновление 7 июня 2017, 10:54  •  печать

Возле омских дач нашли две токсичные свалки

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Возле садовых товариществ "Дары Сибири" и "Любитель-4" образовались стихийные свалки с токсичными отходами.

Активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта провели рейд по несанкционированным свалкам возле омских дач, сообщает пресс-служба общественного движения. На территории бывшего садового товарищества в районе улицы Доковская, расположенной рядом с садовым некоммерческим товариществом "Дары Сибири", насчитали десять свалок твёрдых коммунальных и строительных отходов.

Общественниками там был обнаружен предположительно нефтяной сорбент - материал, применяемый для сбора нефти и нефтепродуктов. Подобные отходы относятся к высокому классу опасности и наносят непоправимый ущерб окружающей среде. Их необходимо обезвреживать и захоранивать на специальных полигонах. Владельцы местных дач рассказали, что свалка разрослась в последние пять лет.

Овощебазы и промышленные предприятия устроили свалку возле садового товарищества "Любитель-4". Владельцы местных садовых участков рассказывают, что были выявлены случаи сброса химически активных веществ в пруд. Региональная природоохранная прокуратура составила исковое заявление к администрации города с требованием устранения свалки.

Теги  •  #Народный фронт #свалка

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  7 июня 2017, 09:13

Пять лет свалка образовывалась и ни кому дела не было пока активисты не занялись, куда все остальные смотрели, что делали пока только начинали мусорить

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