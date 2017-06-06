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Омичи считают свой город неудобным и не верят в местную власть
Общество  •   6 июня 2017, 20:11  •  печать

Омичи считают свой город неудобным и не верят в местную власть

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Омск занял предпоследнее место в рейтинге крупных российских городов по качеству жизни.

Центр стратегических исследований "Росгосстраха" составил рейтинг 38 российских городов по качеству жизни в 2016 году. Были опрошены 6 тыс. человек. Респонденты выставляли оценки по восьми параметрам: удобство для жизни, качество жилого фонда и жилищное строительство, доступность культурных учреждений, качество медицинского обслуживания, качество образования, состояние дорожного хозяйства, отношение к работе муниципальных властей, коррупция в работе муниципальных структур.

Омичи оказались скептически настроены по отношению к своему городу. Лишь 62% согласились с тем, что Омск удобен для жизни. Хуже обстоят дела только в Волгограде (60%). Благоустройством и дорогами Омска удовлетворены 38% опрошенных, местную медицину оценил положительно каждый третий респондент. В то же время омичи считают, что в городе доступна культура (78%) и хорошее образование (81%). 

Самый большой негатив омичи испытывают по отношению к муниципальной власти. Только 24% респондентов согласились с тем, что она много делает для благополучия жителей, и лишь 21% верят в то, что могут повлиять на действия городской администрации. А каждый четвёртый опрошенный признался, что давал взятку работникам различных городских учреждений.

Самым удобными удобными городами, по мнению их жителей, оказались Казань (97%), Тюмень (96%) и Набережные Челны (95%).

Теги  •  #рейтинг

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