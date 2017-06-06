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Расписание омских электричек изменится на неделю
Общество  •   6 июня 2017, 17:48  •  печать

Расписание омских электричек изменится на неделю

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В Омской области с 25 июня по 1 июля изменится режим работы пригородных электропоездов из-за ремонта путей на участке Петрушенко - Пламя.

С 25 июня по 1 июля расписание электричек изменится из-за проведения ремонта пути на участке Петрушенко - Пламя. Электропоезд № 6570 Называевская - Омск будет отправляться со станции Называевская на 23 минуты позже - в 06:25. Электричка № 6565 Московка - Драгунская будет ехать со станции Московка в 11:00, а со станции Омск - на 32 минуты позже, то есть в 11:20.

Также два поезда будут приезжать на пять минут позже, чем обычно: № 6563 Московка - Называевская будет прибывать на станцию Называевская в 10:09, а № 6569 Омск - Называевская - на станцию Называевская в 18:31.

Кроме того, в течение двух дней - 25 июня и 1 июля электричка № 6567 Омск - Называевская будет выезжать из Омска в 15:20, а № 6568 Называевская - Омск отправится со станции Называевская в 19:05. Омичей просят быть внимательнее к изменениям в расписании.

Теги  •  #изменения #расписание #ремонт #электричка

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