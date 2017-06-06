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В Таре объявлен режим ЧС  
Общество  •   6 июня 2017, 15:12, последнее обновление 6 июня 2017, 15:22  •  печать

В Таре объявлен режим ЧС  

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В городе Тара Омской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.

Как сообщили "Омск Здесь" в администрации Тарского городского поселения, режим ЧС был объявлен в минувший понедельник, в 14:00 по местному времени. На утро вторника уровень воды прибавил 4 см. Напомним, по данным регионального ГУ МЧС, на утро 6 июня на территории Омской области подтоплены 4 приусадебных участка в Черлакском муниципальном районе, 41 приусадебный участок в Усть-Ишимском муниципальном районе и 20 дачных участков на территории СНТ "Тепличный-2" в Ленинском административном округе Омска.

Теги  •  #паводок #режим ЧС #Тара

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