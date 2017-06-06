Омич пытался покинуть город на плоту из пластиковых бутылок

Накануне пересечь Иртыш на плоту из пластиковых бутылок пытался молодой омич. Его попытка не увенчалась успехом. Плавсредство оказалось не в состоянии выдержать груз пассажира. Плот также не удалось использовать в качестве матраса - капитан "судна" пытался лечь на него и грести руками.

В комментариях пользователи социальных сетей по случаю вспоминают песню Юрия Лозы и отмечают, что нельзя просто так взять и уплыть из Омска.