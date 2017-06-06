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Омич пытался покинуть город на плоту из пластиковых бутылок
Общество  •   6 июня 2017, 12:47, последнее обновление 6 июня 2017, 12:50  •  печать

Омич пытался покинуть город на плоту из пластиковых бутылок

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Молодой человек пытался переплыть Иртыш на самодельном плоту.

Накануне пересечь Иртыш на плоту из пластиковых бутылок пытался молодой омич. Его попытка не увенчалась успехом. Плавсредство оказалось не в состоянии выдержать груз пассажира. Плот также не удалось использовать в качестве матраса - капитан "судна" пытался лечь на него и грести руками.

В комментариях пользователи социальных сетей по случаю вспоминают песню Юрия Лозы и отмечают, что нельзя просто так взять и уплыть из Омска.

 

 

Теги  •  #бутылка #видео #плот

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Комментарии
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Евгения Шелохова  •  6 июня 2017, 13:40

Парень крупного телосложения, нужно было плот побольше делать, а то и ребенок на таком бы не проплыл 10 метров)

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