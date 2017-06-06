На телепроект "Дом-2" пришёл мужчина-модель из Омска

Омич Роман Гриценко, ныне проживающий в Москве, решил найти свою любовь на телепроекте "Дом-2". Вместе с тремя другими участниками он пришёл попытаться покорить других участников своей харизмой, внешностью и умом.

- Зовут меня Рома, мне 22 года. Родом из Омска, но последние полгода живу в Москве, - заявил омич во время собственной "презентации" на лобном месте. - Я учусь в РЭУ имени Плеханова, магистратура, первый курс. Я бывший профессиональный футболист, сейчас уже не играю. Работаю моделью. Не то, чтобы супер-пупер. Просто заработок, чтобы обеспечивать себя в Москве. Пришёл я к Лизе [речь о Елизавете Триандафилиди], которая, как я понимаю, сейчас на острове. Красивая девочка. Мне она показалась не высокомерной.

Интересно, что через несколько дней омич изменил своё решение и начал ухаживать за другой участницей телепроекта - Саидой Бабаевой. В беседе с ведущими Роман Гриценко заявил, что, придя на "Дом-2", он выбирал девушек исключительно по внешним качествам и его совершенно не интересовал их внутренний мир. Также омич заметил, что он молодой и его в первую очередь интересуют красивые тела, и Саида Бабаева отлично подходит под этот критерий.

Отметим, что омичи нередко появляются на телепроекте, правда, пока ни одному не удалось закрепиться там надолго. До Романа Гриценко покорить участников "Дом-2" пыталась Вероника Шаброва. Несмотря на внешнее сходство омички с Моникой Белуччи, участники не стали голосовать за то, чтобы она осталась.