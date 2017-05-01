Омские "монстранты" пожелали здоровья Юбилейному мосту

Сегодня, 1 мая, в Омске состоялось шествие участников Омстрации (именно так теперь решили называть праздничное комическое шествие организаторы). Колонна людей, державших в руках плакаты с весёлыми лозунгами, прошла от Театра Драмы до Музыкального театра. Проходя по Юбилейному моста, ведущий обратил внимание участников на "здоровье" этого сооружения. Напомним, путепровод оказался в аварийном состоянии, и власти приняли решение провести его капитальный ремонт. Вспомнив об этом, участники юмористического шествия, скандируя "Мостик, не болей", намотали бинты на перила и поставили на асфальт банки.

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Фото: Илья Петров