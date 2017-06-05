На омских дорогах уже укладывают новый асфальт

Работы по замене асфальтового полотна на магистралях Омска начались на минувшей неделе. К сегодняшнему дню проведено фрезерование дорожного покрытия на площади более 200 тыс. кв. м. Укладка первого - выравнивающего слоя асфальтобетона началась на улицах 25-я Северная, Авиационная, Волгоградская и др. В общей сложности работы идут на десяти участках.

Ко Дню города в Омске будет отремонтирован 31 дорожный объект. Финансирование ведётся в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". В текущем году из бюджета выделено около миллиарда рублей.